Суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза.

Суд ЕС впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена, гендиректора Ozon Group Александра Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, чем фактически снял с него санкции.

Как говорится в решении Суда, принимая решение, Суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года после введения санкций Европейского Союза.

В Совете ЕС согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, которые опубликуют в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.

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Александр Шульгин

Александр Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group - ведущей в России платформы в сфере электронной коммерции, которая приносит значительные доходы российскому бюджету.

Российские олигархи

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.

23 августа 2023 года стало известно о том, что заводы российского олигарха Молчанова в Киевской области перейдут в собственность Украины.

6 сентября 2023 года стало известно о том, что Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской. Санкции против них остались в силе. Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС счел доказательства, предоставленные Советом ЕС такими, что позволяют сделать вывод о том, что включение олигарха в санкционный список было обоснованным.

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