Суд ЕС впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена, гендиректора Ozon Group Александра Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, чем фактически снял с него санкции.
Как говорится в решении Суда, принимая решение, Суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года после введения санкций Европейского Союза.
В Совете ЕС согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, которые опубликуют в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.
Александр Шульгин
Александр Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group - ведущей в России платформы в сфере электронной коммерции, которая приносит значительные доходы российскому бюджету.
Российские олигархи
4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.
8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.
23 августа 2023 года стало известно о том, что заводы российского олигарха Молчанова в Киевской области перейдут в собственность Украины.
6 сентября 2023 года стало известно о том, что Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской. Санкции против них остались в силе. Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС счел доказательства, предоставленные Советом ЕС такими, что позволяют сделать вывод о том, что включение олигарха в санкционный список было обоснованным.