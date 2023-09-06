Ограничительные меры против Дмитрия Пумпянского и его жены оставлены в силе.

На фоне массовых антироссийских санкций Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Как говорится в решении Суда ЕС, ограничительные меры против Пумпянского и его жены оставлены в силе. Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС счел доказательства, предоставленные Советом ЕС такими, что позволяют сделать вывод о том, что включение олигарха в санкционный список было обоснованным.

"Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", – заявил Суд.

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"Суд также отмечает, что, вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его жены, включение их имен в список не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, которые включают, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилища и коммуникаций", – заявили в Суде.

Там также отметили, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный перечень, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.

Дмитрий Пумпянский

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющегося поставщиком "Газпрома".

Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.

Санкции против российских олигархов

3 декабря 2022 года в Британии задержали российского олигарха Фридмана. Обыски и аресты были произведены еще 1 декабря, затем всех задержанных отпустили под залог.

27 декабря 2022 года в Украине было арестовано имущество близкого друга Путина, российского олигарха Алишера Усманова. В результате следственно-оперативных действий было установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

31 января 2023 года в Украине арестовали имущество российского олигарха, который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире. Общая стоимость арестованных активов превысила 1 млрд грн.

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

7 февраля 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу Украины все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", принадлежавшие гражданину России Михаилу Шелкову.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.

23 августа 2023 года стало известно о том, что заводы российского олигарха в Киевской области перейдут в собственность Украины. Суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является группа российского олигарха Молчанова.

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