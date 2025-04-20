Из-за позиции Орбана ЕС может остаться с многомиллиардным кредитом без средств к его погашению.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что венгерский премьер Виктор Орбан увеличит счет за поддержку Украины для европейских налогоплательщиков, если заставит ЕС снять ограничения на 210 млрд евро замороженных российских активов.

В интервью Financial Times Цахкна предупредил, что блокирование возобновления санкций ЕС станет большим финансовым ударом для стран G7 и ЕС из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами.

ЕС и G7 в прошлом году использовали прибыль, полученную от примерно 260 млрд евро замороженных российских активов по всему миру, для поддержки кредита Украине в размере 50 млрд евро. Если активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро кредита, а остальное ляжет на плечи других членов G7.

Видео дня

"Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют этот кредит, исчезнут... Если они собираются заблокировать это, то санкции будут сняты. И активы центрального банка будут переданы в Россию, [Владимиру] Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить", — сказал Цахкна Financial Times.

При этом Эстония выступает за то, чтобы страны G7 конфисковали российские активы, а не оставили их под санкциями. "Это было бы самым ясным и понятным решением", — сказал Цахкна.

Некоторые страны ЕС и G7, в частности, Бельгия, выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить международное право и подорвать веру в евро.

"Наша позиция не изменилась", — сказал FT министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем. "Конфискация на данный момент невозможна из-за всех рисков, которые с ней связаны. И в то же время лучше сохранить эти замороженные активы в качестве рычага во время мирных переговоров с Россией".

Цахкна сказал, что он понимает нежелание Бельгии конфисковывать активы, добавив, что такое решение должно быть принято коллективно группой государств, в идеале включая всю G7.

Переговоры с Венгрией также должны продолжаться, сказал Цахкна, указав, что Орбан зависит от фондов ЕС. "Я знаю, что у них много проблем с экономикой", — сказал он.

Он также отверг любые способы России добраться до этих активов как нереалистичные:

"Конечно, Россия хотела бы использовать свои замороженные активы для торга и заключения сделок. Но дело в том, что у них нет этих активов, они заморожены в Европе".

При этом, по его словам, в конечном итоге то, что произойдет с продлением санкций и замороженными активами, зависит от мирных переговоров, проводимых при посредничестве США.

Орбан и Украина

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал опрос общественного мнения относительно членства Украины в ЕС. В правительстве четко заявили, что не поддерживают вступление страны в Евросоюз, но якобы хотят узнать мнение граждан Венгрии на этот счет.

Тем временем Европейский Союз продолжает искать способы введения санкций против России, не нуждаясь в поддержке всех 27 стран-членов. Благодаря такому решению ЕС мог продолжать санкции против страны-агрессора, несмотря на позицию Венгрии по этому вопросу.

Вас также могут заинтересовать новости: