Государства-члены ЕС рассматривают вопрос о том, как лишить Венгрию права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС.

Страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее попыток помешать поддержке Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты напомнили, что Венгрия неоднократно выступала против членства Украины в ЕС, пыталась заблокировать санкции против России и наложила вето на выделение 6 миллиардов евро на возмещение другим странам, предоставляющим военную помощь Украине.

"Однако теперь ее попытки помешать поддержке Украины со стороны ЕС могут привести к пересмотру отношений с блоком, в то время как премьер-министр Виктор Орбан борется со своим самым серьезным политическим соперником за последние годы", - пишут в издании.

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Уточняется, что государства-члены ЕС сейчас более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как лишить Венгрию права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС, которая предусматривает санкции в отношении страны-члена, системно нарушающего основополагающие нормы демократии.

Эта идея пока находится на ранней стадии. Некоторые инсайдеры издания полагают, что она никогда не будет реализована, поскольку для отмены права голоса требуется единогласное решение оставшихся 26 стран-членов ЕС.

Однако другие источники считают, что идея реализуема, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России - широкого спектра мер, направленных на ограничение военной экономики РФ, включая заморозку активов российского Центробанка на сумму 210 миллиардов евро.

"Я почти уверен, что если бы они чувствовали, что у них есть поддержка США, они бы заблокировали (голос Венгрии - УНИАН). По сути, это поставило бы их не буквально, а фактически за пределы союза", - сказал высокопоставленный чиновник в комментарии журналистам.

"Государства-члены ЕС действительно устали от Орбана", - сказала голландский депутат Европарламента от партии "Зеленые" Тинеке Стрик.

По ее словам, как минимум 19 стран, судя по всему, "готовы сделать шаг в отношении процедуры в рамках статьи 7".

Орбан против членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал опрос общественного мнения относительно членства Украины в ЕС. В правительстве четко заявили, что не поддерживают вступление страны в Евросоюз, но якобы хотят узнать мнение граждан Венгрии на этот счет.

Бюллетени содержат единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз".

В то же время, "Европейская правда" со ссылкой на письмо информационного центра венгерского правительства сообщило, что правительство Орбана запустило технологию по срыву членства Украины в ЕС, пытаясь запугивать население тем, что это якобы нанесет огромный вред самой Венгрии.

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