В бюллетене будет только один вопрос.

Уже на следующей неделе в Венгрии начнется национальный опрос об отношении граждан к вступлению Украины в Европейский Союз.

Как передает Telex, об этом во время брифинга сообщил представитель правительства Гергели Гуляш. По его словам, бюллетени с единственным вопросом - "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" - начнут рассылать по почте со следующей недели.

Министр подчеркнул, что венгерское правительство не поддерживает членство Украины в ЕС, поскольку это было бы опасным для Венгрии "с сельскохозяйственной и экономической точки зрения":

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"Важно, чтобы голос Венгрии в этом вопросе был услышан".

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Украина, по его мнению, не гарантирует достаточный уровень прав для венгерского нацменьшинства, проживающего в Закарпатье.

Этот аргумент используется как один из главных, чтобы блокировать или замедлять процесс интеграции Украины в Евросоюз.

Несмотря на официальную позицию правительства, оппозиционная партия "Тиса" провела альтернативный опрос, в котором более 58% венгров высказались за вступление Украины в ЕС.

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