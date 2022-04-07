Посольство РФ в Ирландии жалуется на нежелание местного бизнеса поставлять им горючее, чтобы отапливать помещения и греть воду, и просит местные власти вмешаться.

У посольства России в Ирландии заканчивается топливо, необходимое для отопления здания и горячей воды. И жалуются на то, что многочисленные ирландские нефтяные компании отказываются обслуживать российских дипломатов.

Из-за этого посольство обратилось в МИД Ирландии с просьбой вмешаться в эту "явно дискриминационную ситуацию", пишет Irish Mirror.

В письме российских дипломатов, присланном еще 22 марта, отмечалось, что "нынешний поставщик горючего для посольства отказался поставлять дизельное топливо". Другие поставщики, к которым обращалось посольство РФ, также отказались от сотрудничества.

"Россияне были в отчаянии и искали 3000 литров мазута как можно скорее. Они были готовы сделать полную оплату перед доставкой. Вопрос не в деньгах, они готовы заплатили любую сумму... У них заканчивается горючее, и до выходных оставалось мало мазута или вообще не осталось. Посольство пыталось получить топливо у нескольких нефтяных компаний в Дублине, а затем попыталось найти поставщиков в пригородах и прилегающих районах", - рассказал Irish Mirror источник в одной из нефтяных компаний.

Как отмечает издание, после консультации с руководством в этой компании также отказались отправлять россиянам топливо из-за варварских убийств в Украине.

Комментируя ситуацию вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил: "Симпатий к российскому правительству, российскому посольству я не испытываю".

Однако правительство Ирландии проверяет, обязан ли оно вмешаться и помочь российскому посольству в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Но источники в ирландском правительстве отмечают, что Министерство иностранных дел "не может заставить компании вести бизнес с россиянами".

В посольстве России отказались комментировать сложившуюся ситуацию с поставкой топлива.

Вместе с тем Irish Mirror добавляет, что это не единственная проблема, которую имеет посольство РФ в Ирландии.

"Посольство РФ испытывает сложности, потому что никто не хочет иметь с ними дело из-за того, что происходит в Украине. Проблемы не только с некоторыми нефтяными компаниями, но и с банками и с многими другими предприятиями", - пишет издание.

В частности, по данным источников, Банк Ирландии решил заморозить счета российских дипломатов.

Кроме того, посольство России также пожаловалось МИД Ирландии на то, что россияне в этой стране чувствуют "опасность и дискриминацию" из-за войны, которую Кремль развязал против Украины.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия столкнулась с массовым изгнанием своих дипломатов из многих европейских стран.

В частности, 14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов РФ. Позже власти Нидерландов решили выслать из страны 17 сотрудников российского посольства, а с Бельгии - 21 дипломата РФ. При этом посольство Нидерландов в РФ частично приостановило работу.

Греция и Португалия объявили, что также высылают из страны российских дипломатов. Афины избавились от 12 российских дипломатов, а Лиссабон - от десятерых. Также, Эстония высылает 14 консульских сотрудников РФ и закрывает консульство России. Дания решила выслать 15 российских дипломатов за шпионаж.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что правительство высылает посла РФ Алексея Исакова в Россию в ответ на войну против Украины. После чего снизить уровень дипломатии с Россией решило и правительство Латвии. Значительное количество российских дипломатов выгнали из Германии - 40 человек должны покинуть территорию страны.

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