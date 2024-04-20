Кроме того, законопроект предусматривает обязательные санкции против ХАМАСа.

В Палате представителей США состоялось голосование за четыре законопроекта спикера, один из которых – №8038 – предусматривал конфискацию активов РФ и их передачу Украине. В нем же содержались пункты об усилении санкций против Ирана.

Как объяснял телеканал CNN, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол назвал это "наиболее полными санкциями против Ирана, принятыми Конгрессом за последние годы". Известно, что четвертый законопроект наложит санкции на порты и нефтеперерабатывающие заводы, которые принимают и перерабатывают иранскую нефть.

Также ограничения будут касаться всех, кто участвует в деятельности, на которую распространяется ракетное эмбарго ООН против Ирана, которое утратило силу в прошлом году, или поставке и продаже иранских ракет и беспилотников. Это также дополнительно ограничит экспорт товаров и технологий американского происхождения в Иран.

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"Кроме того, законопроект предусматривает обязательные санкции против ХАМАС, Палестинского исламского джихада и других палестинских террористических групп", – говорится в материале.

Голосование в Палате представителей США: это стоит знать

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США голосовала сразу за несколько важных законопроектов. В частности, за помощь Украине, Тайваню, а также Израилю.

Так, большинством голосов был одобрен предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о расходах на военную и финансовую помощь Украине. Он предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. Эти средства распределят по нескольким направлениям.

После успешного голосования в Палате представителей, законопроект о помощи Украине должен рассмотреть Сенат. Демократы, которые имеют в Сенате большинство, пообещали рассмотреть этот документ как можно быстрее. После этого этапа законопроект – в случае его одобрения – будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

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