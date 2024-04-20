"За" принятие проголосовали 360 конгрессменов.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект №8038 об использовании в пользу Украины замороженных российских активов.

"За" принятие проголосовали 360 конгрессменов - 186 республиканцев и 174 демократа.

Украина в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов. Теперь этот законопроект должен одобрить Сенат США.

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Ранее США предложили предоставить десятки миллиардов евро для помощи Украине в долг под залог будущих доходов от государственных активов РФ, которые были заморожены западными странами.

Отмечается, что Группа семи разделилась во мнениях по поводу того, что делать с российскими активами на сумму 260 миллиардов евро, замороженными Западом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Конгресс США рассматривает законопроект о помощи Украине

Сегодня Палата представителей рассматривает новый законопроект о военной помощи Украине - впервые за более чем полгода. По оценкам Financial Times, есть достаточно высокие шансы, что документ одобрят, хотя голосование еще может сорвать Дональд Трамп, который до сих пор не дал своей однозначной оценки этому документу.

Как пишут западные СМИ, после согласия Конгресса оружие от США прибудет на фронт меньше, чем через неделю.

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