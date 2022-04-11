В Беларуси надеются на поиск новых покупателей.

Санкции Запада могут негативно влиять на экономику Беларуси. В минэкономики страны заявили об уничтожении ряда ключевых для отраслей.

Об этом пишет российский Интерфакс.

По словам министр экономики Беларуси Александра Червякова, западные санкции буквально уничтожают ключевые для страны отрасли экономики.

При этом он надеется, что Беларусь сможет найти покупателей для ключевых экспортных товаров. Например, Минск отправляет железной дорогой калийные удобрения законтрактованы и направляются в Китай.

Напомним, что ранее правительство Беларуси ввело госрегулирование цен на отдельные непродовольственные товары, а именно мыло, туалетная бумага, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

Кроме того, уточнили перечень товаров первой необходимости и лекарств, цены на которые "жестко" регулируются, также снизят предельные оптовые и торговые надбавки на мясо, хлеб и макаронные изделия, а также вносит поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против независимой Украины. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В связи с этим западные страны ввели ряд санкций в отношении России, а также под ограничения попала и Беларусь. Например, Министерство торговли США ввело лицензионные ограничения на поставки товаров от американских поставщиков в Россию и Беларусь. Ограничения распространяются на удобрения, трубопроводную арматуру, шариковые подшипники и химикаты.

Кроме того, 9 апреля из-за новых санкций ЕС Латвия не пропустила через границу 152 грузовика из России и Белоруссии.

В свою очередь Финляндия 11 апреля приостановила почтовое сообщение с РФ и Беларусью до дальнейшего уведомления.

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