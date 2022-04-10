С 9 апреля вступили в силу санкции, согласно которым грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами запрещено пересекать границы Европейского союза.

В субботу, 9 апреля, 152 грузовика из России и Белоруссии не были пропущены через латвийскую границу из-за новых санкций Евросоюза.

Об этом сообщает издание Еrr.

С 9 апреля вступили в силу санкции, согласно которым грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами запрещено пересекать границы Европейского союза. В ограничениях есть некоторые исключения, но ни один из развернутых на границе грузовиков к этим исключениям не относился, сказал представитель погранслужбы Латвии Андрей Вайварс.

По его словам, водители не были в курсе введенных Евросоюзом запретных мер. Теперь же, когда дальнобойщики знают об этом, большинство водителей больше не пытаются пересечь границу, добавил он.

Ограничения не распространяются на провоз некоторых продовольственных и гуманитарных товаров, а также почты.

В рамках пятой волны антироссийских санкций Евросоюза, вдобавок к запрету на пересечение границ ЕС фурами РФ и Беларуси также установлен запрет на заход в порты Евросоюза судов под российским флагом.

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