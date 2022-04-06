Завод не будет начислять и выплачивать дивиденды акционерам за 2021 год.

В Беларуси Рогачевский молочноконсервный комбинат - крупнейшее предприятие отрасли - не выплатил акционерам дивиденды за 2021 год из-за банкротства.

Об этом сообщает инфоцентр Рогачевского МКК.

Отмечается, что экономически несостоятельным предприятие признали еще 1 января 2022 года. Теперь, признав собственную неплатежеспособность, завод не будет начислять и выплачивать дивиденды акционерам за 2021 год.

Справка УНИАН. Рогачевский молочноконсервный комбинат — крупнейшее предприятие по производству сгущённого молока и других видов молочных консервов на территории Беларуси.

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