Ограничения распространяются на удобрения и химикаты.

На фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины Министерство торговли США заявило о том, что для России и Беларуси будут введены лицензионные ограничения на поставки товаров от американских поставщиков.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения распространяются на удобрения, трубопроводную арматуру, шариковые подшипники и химикаты.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что для товаров, изготовленных за границей с использованием американских инструментов, также потребуется лицензия США, в которой американские власти планируют отказать.

Война против Украины: