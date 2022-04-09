На фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины Министерство торговли США заявило о том, что для России и Беларуси будут введены лицензионные ограничения на поставки товаров от американских поставщиков.
Об этом сообщает Reuters.
Ограничения распространяются на удобрения, трубопроводную арматуру, шариковые подшипники и химикаты.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что для товаров, изготовленных за границей с использованием американских инструментов, также потребуется лицензия США, в которой американские власти планируют отказать.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.
- По состоянию на 7 апреля 2022 года украинские аграрии брали миллиардные кредиты, чтобы провести посевную в условиях войны.