В то же время, в МИД РФ отметили, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

В Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью российскому журналисту, передает ТАСС.

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По его словам, российская власть к этому готова.

"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал он.

Лавров, в то же время, отметил, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

"Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - считает он.

Отношения РФ и ЕС

Напомним, в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

Также в Евросоюзе заявили, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

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Автор: УНИАН