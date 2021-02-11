Экономические санкции Евросоюза против РФ будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минского соглашения нормализации отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией не будет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Во время моей встречи с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым 5 февраля - УНИАН) было понятно, что мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность, мы говорим о нарушении прав человека на Крымском полуострове, и мы просили выполнить Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года - УНИАН), что является непреложным условием для нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией. Это находилось на первом месте повестки дня. Мы обсуждали много, но я не буду говорить о деталях. Поскольку Минское соглашение не выполнено - нормализация отношений между Евросоюзом и Россией не произойдет", - заявил Боррель.

Отдельно высокий представитель ЕС указал, что сегодня заверил Шмыгаля в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Это также сообщение, которое я передал на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Лавровым", - добавил Боррель.

Он отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией.

"И мы настроены полностью поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

В частности, Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать усилия сторон в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках ОБСЕ.

"Продолжительность действия наших экономических санкций против России остается связанной с выполнением Минского соглашения", - подчеркнул Боррель.

Переговоры Украины с Россией: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, соглашения, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождения всех заложников и проведения местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал силу санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

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Автор: Виталий Саенко