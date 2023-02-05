Просидевший в тюрьме 47 лет Чарльз Бронсон пытается повысить свои шансы на условно-досрочное освобождение.

Заключенный из Великобритании Чарльз Бронсон запускает художественную выставку в надежде, что это поможет получить шанс на условно-досрочное освобождение.

Как пишет Sky News, в следующем месяце будет подана заявка в Совет по условно-досрочному освобождению. Совет должен будет оценить, насколько Бронсон опасен, а тот факт, что он способен зарабатывать деньги своим творчеством и обеспечивать себя может способствовать положительному решению.

Художник и куратор выставки Оливер Хаммонд говорит, что есть "хороший шанс", что план действительно сработает.

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"Если мы сможем показать, что Чарли действительно хочет быть освобожденным из тюрьмы, чтобы работать над своим искусством, определенно есть хороший шанс, что это поможет его условно-досрочному освобождению", – считает он.

Говоря о самой выставке, Хаммонд назвал ее "немного мрачной".

"Но мрачно и находиться в одиночной камере в течение 27 лет и в тюрьме в общей сложности 47 лет. Это разум человека, изображающий его мрачную жизнь", – отмечает куратор выставки.

Выставка откроется для публики 23 февраля в галерее Henarch Galleries в Восточном Лондоне. На ней будут представлены сотни рисунков Чарльза Бронсона, многие изображают взгляд заключенного на его кошмарную жизнь в тюрьме. Их выставляют на продажу по цене от 700 до 30 000 фунтов стерлингов.

Также лондонская выставка включает цифровые изображения, созданные куратором выставки Оливером Хаммондом под впечатлением от искусства, писем или интервью с Бронсоном.

Треть прибыли будет передана в фонд "Рожденные для искусства", который Хаммонд создал вместе с Бронсоном. Целью фонда является поставка художественного оборудования для детей из малообеспеченных семей.

Кто такой Чарльз Бронсон

70-летний Чарльз Бронсон впервые попал за решетку в 1974 году – за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда он был приговорен к 7 годам, но в связи с регулярным нарушением режима до сих пор сидит в тюрьме, большинство времени – в одиночной камере. Британская пресса нередко называет его "самый жестокий заключенный в Великобритании" и "самый известный заключенный".

В 1988 году был арестован за ограбление, в 1992 году вышел на свободу, через три недели был снова арестован за подготовку нового ограбления.

Известен тем, что неоднократно устраивал нападения в тюрьмах, в частности, наносил физический ущерб охране. Кроме того, он брал в заложники своего адвоката, других заключенных, тюремного учителя. Также Бронсон неоднократно наносил себе увечия, содержался в психиатрических больницах строгого режима.

В 2014 году он сменил имя на Чарльза Сальвадора в честь художника Сальвадора Дали. В течение долгих лет он рисует, пишет поэзию и прозу, свое искусство продает и часть средств жертвует на благотворительность.

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