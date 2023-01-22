Полиция Ланкашира выписала штраф "42-летнему мужчине из Лондона".

Полиция британского графства Ланкашир оштрафовала премьер-министра страны Риши Сунака за нарушение правил дорожного движения – непристегнутый ремень. Соответствующее заявление появилось в Твиттер ланкаширской полиции.

На днях Риши Сунак записал видео, находясь на заднем пассажирском сидении в автомобиле. В ролике премьер-министр рассказывал об экономической программе своего правительства. Однако британцев заинтересовали не экономические выкладки главы правительства, а тот факт, что Сунак не пристегнул ремень, как того требует закон.

"После распространения видео в социальных сетях, на котором показано, как мужчина не пристегнул ремень безопасности, находясь в качестве пассажира движущегося автомобиля в Ланкашире сегодня мы сделали 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение фиксированного штрафа", – говорится в сообщении ланкаширской полиции.

В Великобритании за подобное нарушение положен штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Если штраф не будет уплачен добровольно, дело отправят в суд, где сумма штрафа может вырасти до 500 фунтов.

Однако в пресс-службе британского правительства уже заверили, что премьер-министр полностью признает свою ошибку и заплатит штраф.

Риши Сунак – последние новости

Риши Сунак занял пост премьер-министра Великобритании в октябре прошлого года. Среди британцев его фигура не очень популярна из-за того, что он возглавил правительство не в результате выборов, а также из-за того, что он является сыном миллиардера.

В отношении российского вторжения в Украину Сунак в целом продолжает политику своих предшественников и активно поддерживает Украину – и дипломатически, и оружием.

В декабре Риши Сунак призвал игнорировать любые предложения России о прекращении огня на фронте, пока ее войска не покинут территорию Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: