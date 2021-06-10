На предыдущем заседании суда были озвучены перехваты разговоров, в которых российский генерал Сергей Дубинский обсуждал получение установки "Бук" и организацию ее транспортировки.

В Нидерландах в ходе судебного заседания по делу о сбитом российскими террористами самолете рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовали перехваты телефонных разговоров боевиков "ДНР", в которых они обсуждают результаты стрельбы из зенитно-ракетной установки "Бук" по самолету.

Как пишет BBC, вначале заседания была проиграна ранее уже публиковавшаяся запись разговора, сделанного через полчаса после крушения "Боинга", летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

На записи так называемый командир разведроты "ГРУ ДНР" Леонид Харченко докладывает российскому генералу, т.н. главе разведки "ДНР" Сергею Дубинскому:

"Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су", - ред.). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает ему Дубинский.

Харченко и Дубинский проходят обвиняемыми по делу о крушении MH17, рассматриваемом в суде Нидерландов. По данным прокуроров, они имеют отношение к транспортировке ЗРК "Бук-М", из которого был сбит лайнер.

Судя по биллингу мобильных телефонов, изученных следствием, Харченко в момент перехваченного разговора находился в районе оккупированного Снежного, а Дубинский в Донецке. Телефон человека, который постоянно сопровождал Харченко в момент крушения "Боинга" (примерно за 30 минут до перехваченного разговора) был соединен с вышкой в районе села Первомайское. Именно оттуда, по версии Международной следственной группы (JIT), была пущена ракета, которой сбили самолет.

Вскоре после этого разговора боевики "ДНР" в отчетах своим главарям начали говорить, что сбитый самолет, похоже, был гражданским. Но многие боевики об этом еще не знают.

В 17:42 боевик Сергей Поваляев (позывной "Боцман") звонит Дубинскому.

"Боцман": У меня здесь самолет подбили, я тут за ящиками. Если что, тебе передам, чтобы ты потом передал.

Дубинский: Мы кого-то подбили (неразборчиво).

"Боцман": Что ты говоришь?

Дубинский: Я буду часа через два только в городе. Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, "сушку". Как раз над Саур-Могилой. Мы же "Бук-М" получили, вот.

На предыдущем заседании суда были озвучены перехваты разговоров, в которых Дубинский неоднократно упоминал получение установки "Бук" и организацию ее транспортировки из Донецка в Снежное.

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В разговоре в 18:44 Харченко звонит отставной офицер военной разведки армии РФ Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был т.н. главой 2-го отдела "ГРУ ДНР".

В опубликованном разговоре Пулатов озвучивает новую версию того, что случилось в небе над Донбассом.

Пулатов: "Можешь тоже сюда ломануться, если у тебя есть время. Тут взяли сбитого пилота, нужно сейчас посмотреть, что это за всякая хрень, и полностью оценить ситуацию, которая произошла. Там же получается по докладу этот пилот… Ты, самое главное, это скажи: наш "Бук", который…?

Харченко: Нормально все, он ушел в другое место.

Пулатов: Да, все хорошо. Смысл в чем - вот эта "сушка" сбила китайский пассажирский транспорт.

Харченко: Не-не-не, мы работали по "сушке".

Пулатов: Не, я знаю. Так "сушка" перед этим буквально сбила этого китайца. И тут же мы как раз подхватили эту "сушку". Там сейчас весь мир греметь будет.

Харченко: Я понял.

Пулатов: Там все очень хорошо. Сейчас главное - сказать… [неразборчиво]. Возьми пару человек с собой и через Торез лети ко мне, дальше направлю.

Харченко: Хорошо.

Как установила JIT, проводившая расследование, 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит только один самолет - пассажирский рейс MH17 "Малайзийских авиалиний".

Но Пулатов и Харченко продолжают в разговорах настаивать на версии о том, что "Бук", находившийся под охраной боевиков "ДНР", сбил украинский штурмовик Су-25, который незадолго до этого якобы сбил некий пассажирский самолет. Вскоре Дубинский рассказывает эту версию т.н. министру обороны "ДНР" Игорю Стрелкову. Он также проходит обвиняемым по делу о крушении "Боинга".

Дубинский: Наблюдали из Снежного, и наши наблюдали. Смысл в чем: "сушка" вальнула "боинг", а уже "сушку" потом через... она заход когда делала второй по кругу, наши вальнули с "Бука". И это наблюдало ***[очень много] нашего народа. Гюрза щас доложил.

Стрелков: Вот так вот. Я понял, хорошо.

Дубинский: "Сушка" вальнула "боинг", а "сушку" уже наши "Буком" ***[сбили].

Стрелков: Угу...

Дубинский: Хорошие новости?

Стрелков: Ну не знаю, я че-то, честно говоря, не очень в это верю.

Изучая эту версию, следователи JIT изучили все ракеты "воздух-воздух", которые может переносить штурмовик Су-25. Повреждения, которые наносятся такими ракетами, были сопоставлены с повреждениями на обломках сбитого "Боинга". В итоге нидерландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет "воздух-воздух" повреждения, похожи на те, что были на обломках рейса MH17, могли быть нанесены только ракетами типа Р-33, Р-37 и Р-40.

Изучив документацию и опросив экспертов, следствие выяснило, что оснащаться подобными ракетами может только самолет МиГ-31. Таких истребителей на вооружении Украины нет. Более того, Украина передала Нидерландам данные о полетах всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года - все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Боевики "ДНР" также никогда не показывали обломки или черные ящики военных самолетов, якобы сбитых в районе Снежного 17 июля.

Следствие также изучило данные российских и украинских гражданских радаров, переданные Нидерландам. Следов присутствия украинских военных самолетов рядом с "Боингом" MH17 замечено не было.

Суд в Гааге по делу MH17

7 июня суд начал рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года. Суд 7 июня будет рассматривать более общие вопросы. Будут обсуждены расследования следственного судьи. Также могут быть высказаны замечания по инспекции реконструированных обломков самолета.

В последующие дни суд предоставит вступительное слово для обсуждений материалов дела.

Сейчас суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела три дня - 8, 9 и 10 июня. Еще один день - 11 июня, запланирован как дополнительный день, если понадобится.

После этого у стороны обвинения будет возможность обсудить отдельные разделы материалов дела 17 и 18 июня. Затем сторона защиты получит возможность обсудить отдельные разделы материалов дела, которые сочтет важными.

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Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса MH17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Александр Топчий