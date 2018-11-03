СМИ показали фото дома, в котором живет причастный к катастрофе MH17 боевик "Хмурый"

"Хмурый" делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

Российский военный и бывший высокопоставленный боевик "ДНР" Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", который причастен к катастрофе самолета МН17, живет в большом уютном доме в России.

Фото приусадебной территории и внутренних комнат дома "Хмурого" опубликовало сообщество InformNapalm.

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Отмечается, что в конце мая 2018 года "Хмурый" делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

Террорист "Хмурый", оказывается, довольно сентиментален: в его доме есть камин, аквариум с рыбками и фотообои с белыми розами. Внутренний двор украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой.

"Похоже, что за верность и молчание ему неплохо платят или за время участия в войне на Донбассе на должности “начальника разведки” он разведал себе ресурсы для безбедной жизни", - пишет InformNapalm.

Активисты также напомнили, что Сергей Дубинский живет на хуторе Большой Луг Аксайском районе Ростовской области РФ.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.

В сентябре 2017 года Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум о политической поддержке уголовного преследования виновных в катастрофе MH17 по нидерландским законодательством.

25 декабря 2017 года Британская разведка назвала Россию ответственной за катастрофу. Россия отрицает свою причастность к сбивания пассажирского самолета.