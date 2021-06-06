В первый день слушаний будут рассматривать общие вопросы.

Окружной суд Гааги 7 июня возобновит слушания по делу четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года в небе над оккупированной частью Донецкой области.

Как сказано на сайте, посвященному судебному процессу по делу MH17, заседание начнется в 11:00 по киевскому времени.

Завтра начнутся слушания дела по существу.

В первый день будут рассматривать более общие вопросы. Будет обсуждено расследование следственного судьи. Также могут быть высказаны замечания по инспекции реконструированных обломков самолета.

В последующие дни суд представит вступительное слово для обсуждений материалов дела.

В настоящее время суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля недалеко от Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела три дня - 8, 9 и 10 июня. Еще один день - 11 июня, запланирован как дополнительный день, если понадобится.

После этого сторона обвинения будет иметь возможность обсудить отдельные разделы материалов дела 17 и 18 июня. Затем сторона защиты получит возможность обсудить отдельные разделы материалов дела, которые сочтет важными.

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Следующие слушания запланированы с 9 июля.

В сентябре 2021 года родственники погибших получат возможность обратиться в суд.

Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Виталий Саенко