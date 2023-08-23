Никаких объяснений по поводу отсутствия лидера страны на мероприятии от китайской стороны не было.

Лидер Китая Си Цзиньпин во вторник неожиданно пропустил форум экономической группы БРИКС в ЮАР. Вместо него речь от его имени произнес министр торговли Китая Ван Вентао, а китайские государственные СМИ и чиновники попытались скрыть факт его отсутствия, пишет CNN.

Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Йоханнесбург, где проходит ежегодный саммит группы крупнейших по площади и населению развивающихся стран –БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР и Китай). Он появился на ужине, организованном лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, на котором также присутствовали лидеры Бразилии и Индии и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако на самом саммите китайского лидера так и не увидели.

В подготовленном заявлении от его имени содержался призыв избегать "бездны новой холодной войны" и многочисленные обвинения в адрес США, хотя и без прямого упоминания. В частности, речь шла об американской "одержимости сохранением своей гегемонии".

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Пекин попытался скрыть факт отсутствия Цзиньпина на мероприятии. Государственные СМИ не известили, что речь произносил не он. Представитель МИД Китая публично заявил, что "Си выступил с речью на церемонии закрытия бизнес-форума БРИКС 2023". Другой представитель МИД на брифинге проигнорировал вопрос о присутствии лидера на форуме. Никаких объяснений от китайской стороны не было.

Саммит БРИКС - это надо знать

На этой неделе в ЮАР должна была состояться первая после COVID-19 живая встреча Бразилии, Индии, Китая, России и Южно-Африканской Республики (группа БРИКС).

Си Цзиньпин был единственным лидером БРИКС, который не посетил форум. Даже президент России Владимир Путин, который не присутствовал лично на саммите, в частности, из-за международного ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге в связи с его причастностью к похищению детей из Украины, присоединился к мероприятию онлайн.

Президент страны-агрессора выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС. Его обращение дублировалось на русском другим голосом. Почему так произошло, в Кремле не объяснили.

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