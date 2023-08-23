Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса настаивают на переговорах между Киевом и Москвой.

Китай и Южно-Африканская Республика заявили, что будут и дальше настаивать на политическом урегулировании войны в Украине. Лидеры стран все еще уверенны, что только переговоры разрешат "конфликт".

Издание Xinhua обнародовало совместное заявление Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, в котором говорится, что ЮАР и Китай поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, что должно регулировать отношения между государствами, а также цели и принципы Устава ООН, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - указано в сообщении.

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Позиция Китая относительно войны в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину официальный Пекин выступал якобы нейтральной стороной и настаивал на переговорах. При этом Китай не назвал РФ агрессором и не осудил сам факт нападения.

Кроме того, Пекин выступил с "мирным планом", который не имел под собой конкретных шагов, а состоял лишь из декларативных заявлений.

Власти ЮАР также выступили со своим "мирным планом" после того, как возникли проблемы с экспортом украинского зерна из-за российской блокировки Черного моря. Президент РФ Владимир Путин попытался задобрить Африку бесплатным зерном.

В свою очередь глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что "зерновая сделка" может оказать влияние на отношения между странами Африки с Москвой, а обещанное Путиным зерно не решит проблему и призвал к прекращению войны.

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