Отсутствие диктатора будет очень заметным.

Отмена визита Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов российского президента, пишет СNN.

Теперь он имеет крайне ограниченные возможности для передвижения. "В конце концов, Путин имеет открытые двери в Пекин, а дружественные Кремлю лидеры в Центральной Азии и Иране расстелили ему приветливый коврик после вторжения в Украину. И, конечно, у него всегда будет Минск", - говорится в сообщении.

В то же время неявка Путина будет очень заметной на этом саммите. Президент РФ продвигает такие структуры, как БРИКС, как противовес возглавляемым США и Западом институтам, а Россия остается втянутой в кампанию за международное влияние, особенно на глобальном юге.

Видео дня

Несмотря на возможное разочарование из-за низкой явки африканских лидеров на саммит Россия-Африка, Москва все еще делает ставку на поддержку со стороны стран Африки, Латинской Америки и Азии, отмечает издание. Теперь Путин упустил еще одну возможность продвигать свое видение.

В Кремле тем временем пытаются доказать, что его отказ ехать на БРИКС не связан с ордером на его арест от Международного уголовного суда.

"Независимо от мотивов, неявка Путина на саммит не является выгодной для Москвы. Но Россия настойчиво продолжает пиар-кампанию, которая представляет Россию как решительное антиколониальное государство, поддерживающее более справедливый и равноправный мировой порядок", - говорится в статье.

Саммит БРИКС: что известно

Саммит пройдет 22-24 августа в городе Йоханнесбург. Президент ЮАР предлагал Путину принять участие онлайн, или отправить вместо себя Сергея Лаврова, однако тот долго отказывался.

Причиной служит ордер на арест Путина, выданный МКС за депортацию украинских детей. 17 июля правительство ЮАР официально инициировало процесс ареста Путина, если тот окажется на их территории.

Впоследствии в Кремле заявили, что Путин "решил" участвовать в саммите в формате видеосвязи. Сам президент РФ заявил, что не считает свое присутствие на саммите БРИКС "более важным, чем присутствие в России сейчас".

Вас также могут заинтересовать новости: