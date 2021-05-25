Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия пытается ослабить Евросоюз.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что внешняя политика России с годами не меняется, а ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в рамках саммита ЕС с участием глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

"Подход ЕС к российским властям основывается на наших совместно согласованных пяти принципах, а именно: на полном выполнении Минских соглашений, на взаимодействии со странами "Восточного партнерства", на укреплении внутренней устойчивости ЕС, на избирательном взаимодействии с Россией и на человеческих отношениях. И мы будем продолжать сохранять этот курс", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что лидеры ЕС оценили отношения с Россией и согласились, что она бросает вызов интересам и ценностям ЕС, о чем свидетельствуют ее действия в прошлом и теперь.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что Россия вмешивается в дела и дестабилизирует ситуацию в соседних странах - Украине, Молдове и Грузии.

"Мы видели попытки ослабить Евросоюз и подорвать страны-члены с помощью гибридных угроз, саботажа, убийств, тактик "разделяй и властвуй", кибератак и кампаний по дезинформации. Мы видели такую ​​модель поведения годами. Это не меняется. Это становится хуже" , - отметила президент Еврокомиссии.

В то же время, добавила она, Евросоюз и РФ вынуждены сотрудничать в отношении общего будущего, поскольку Россия является наибольшей соседней страной и остается для ЕС крупнейшим источником торговли и инвестиций.

Читайте такжеВ ЕС заявили о готовности ответить на новые санкции РоссииТакже фон дер Ляйен назвала Россию важным игроком для решения глобальных проблем и урегулирования региональных вопросов.

Отношения ЕС и России

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите ЕС осудили подрывную деятельность Российской Федерации. Лидеры ЕС в июне вернутся к обсуждению отношений с РФ. В частности, высокий представитель ЕС и Еврокомиссия должны представить доклад с изложением стратегических политических мер по поводу отношений ЕС-Россия.

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Автор: Виталий Саенко