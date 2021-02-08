В некоторых странах-участницах требуют увольнения Борреля после его унизительного визита в Россию.

Поездка верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Борреля пошла совсем не по плану. Но Германия, Франция и Австрия могут сделать раскол в ЕС и трансатлантических отношениях еще хуже, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2" несмотря ни на что.

"Мы убеждены, что президент Еврокомиссии должен принять меры, если Боррель не уйдет в отставку по собственному желанию", - эстонский евродепутат Риго Террас в письме к председателю Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен.

Как пишет EUObserver, Террас призвал других евродепутатов тоже подписать письмо, утверждая, что Боррель "нанес большой вред репутации ЕС", а также "достоинству" своего поста. Европарламент не имеет полномочий в вопросе, будет ли Боррель занимать свой пост. Но его необычный шаг демонстрирует уровень раздражения поведением Борреля, особенно среди восточных стран ЕС.

Читайте такжеПольша, Швеция и Германия выдворили трех российских дипломатов: названа причинаГлавный дипломат ЕС отправился в Москву по собственной инициативе, чтобы запустить "стратегический" диалог и призвать освободить из тюрьмы оппозиционного лидера Алексея Навального. Но Россия выдворила троих дипломатов ЕС за то, что они посещали протесты, которые устроили сторонники Навального. Кроме того, в Москве назвали Европу "ненадежным партнером" как раз тогда, когда Боррель был в российской столице.

Боррель никак не помог Навальному. Но при этом он еще и отошел от протокола и начал атаковать давнего союзника ЕС - США, за политику в отношении Кубы. Кроме того, главный европейский дипломат расхвалил российскую вакцину от коронавируса Sputnik V. В воскресенье Боррель занял более жесткую позицию в своем блоге, поскольку критика против него только усиливалась.

В своей статье он подчеркнул, что стал жертвой агрессивно инсценизированной пресс-конференции в Москве. А о том, что Москва выслала дипломатов ЕС, он узнал из "социальных сетей".

"Россия все больше отдаляется от Европы", - сказал Боррель, поддержав при этом адресные санкции против российских чиновников.

Читайте такжеБоррель призвал Лаврова выполнять Минские соглашения по ДонбассуНо с раскрытием большего количества деталей о поездке в Москву его суждения вызывают еще больше вопросов. Перед визитом Боррель попросил о встрече с заместителем премьер-министра и высокопоставленным чиновником в сфере безопасности. Но в России отклонили его просьбу. И это должно было бы стать предупреждающим знаком для дипломата.

"Это уже была обида для ЕС. И Боррель должен был отменить свой визит в тот же момент", - сообщил EUObserver источник в дипломатических кругах.

Между тем, Франция, Германия и Австрия тоже на прошлой неделе даже не пытались защитить "честь" Евросоюза. Немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон заявили, что они рады завершить строительство " Северного потока-2", несмотря на российское поведение.

"Мой подход к "Северному потоку-2" остается без изменений в настоящее время", - сказала Меркель, узнав, что Россия выслала трех дипломатов ЕС, среди которых был один немецкий.

"Решение по" Северному потоку - 2" принято и я полностью солидарен", - сказал Макрон во время видеоконференции с Меркель.

Российский корабль начал прокладывать последний отрезок газопровода в водах Дании на следующий же день. А потом канцлер Австрии Себастьян Курц сказал немецкой газете Welt am Sonntag: "Я приветствую решение Германии продолжать поддержку "Северного потока-2"".

Слова Борреля о Кубе разозлили США. Но это мелочи по сравнению с тем, что российский газопровод может сделать с трансатлантическими отношениями. Америка пытается остановить проект, облагая санкциями европейские компании, которые принимают в нем участие. Потому что "Северный поток-2" представляет стратегическую угрозу для Запада. И Госдепартамент США дал четко понять, что президент Джо Байден думает о газопроводе.

Читайте такжеМинистр экономики ФРГ озвучил свою позицию по " Северному потоку-2""Северный поток-2 призван увеличить российское влияние на наших союзников и партнеров, а также подорвать трансатлантическую безопасность",-сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Внутренние конфликты из-за Борреля и "Северный поток-2" свидетельствуют, что Россия стала, наверное, наиболее токсичной проблемой на повестке дня внешней политики ЕС и США.

"Россияне использовали визит Борреля, чтобы спровоцировать ссоры внутри ЕС. Некоторые восточные и северные страны-участницы скажут, что они советовали Боррелю не ехать в Москву. Он будет защищаться. Берлин, Париж, Мадрид и Рим поддержат его. А Россия получит то, чего хочет - еще больший раскол в ЕС", - сказал неназванный источник в союзе.

Дипломатический скандал между РФ и Евросоюзом: детали

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

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Перевод: Лесь Дымань