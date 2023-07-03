Сегодня третий президент Грузии принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили напугал состоянием своего тела во время заседания Тбилисского городского суда 3 июля по делу о разгоне митинга в 2007 году. Ранее политик заявлял, что в тюрьме его отравили агенты РФ.

В мероприятии Саакашвили принимал дистанционное участие. Кадры относительно состояния политика опубликовала его пресс-секретарь Дарья Чиж в Facebook.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", - прокомментировал судебный процесс Саакашвили.

Также фрагмент его выступления опубликовало издание Mtavari. В кадре видно, что тело Саакашвили находится в ужасном состоянии - одна кожа и кости.

Дело против Саакашвили - что известно

Напомним, что бывший лидер Грузии, сейчас гражданин Украины, находится в тюрьме с осени 2021 года. Политика арестовали 1 октября во время его визита в страну. После этого его поместили в пенитенциарное учреждение, где в знак протеста Саакашвили объявил о голодовке.

Свой визит в Тбилиси политик запланировал ко дню местных выборов (2 октября), говоря, что для Грузии настало время реформ и что он должен присутствовать на этом событии.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, тогда против него завели сразу четыре уголовных дела и позже признали виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Сегодня Тбилисский городской суд рассматривал дело против Саакашвили, связанное с разгоном многотысячной акции протеста оппозиции, которая требовала досрочных выборов (7 ноября 2007 года). Политика обвиняют в превышении служебных полномочий с возможными сроками заключения от пяти до восьми лет.

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