Юрист политика тоже придерживается такой позиции.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположил, что его отравили российские агенты.

Как сообщил Саакашвили в комментарии Politico, после его ареста российские агенты "внедрились в грузинские службы безопасности" и организовали отравление. При этом он не уточнил, на чем основывается это предположение.

"В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи - они назначают весь медперсонал", - заявил Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело рассказал изданию, что в пищу политику, вероятно, подмешивали небольшие дозы яда. Такие методы похожи на "медленные и болезненные методы Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных", отметил юрист.

Состояние Саакашвили

Состояние Саакашвили тяжелое. Накануне в СМИ появились жуткие кадры с очень похудевшим политиком, его организм не воспринимает пищу. Саакашвили и его родные настаивают на лечении за рубежом, но грузинские власти на это не соглашаются, заявляя о "симуляции".

Оппозиционный телеканал Mtavari сообщал, что семья Саакашвили надеется на допуск к нему польских врачей. От дипломатических источников в ЕС неофициально поступала информация, будто Тбилиси согласился, но дата визита не определена.

Клиника, в которой уже несколько месяцев лечится заключенный грузинский экс-президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, сомневается в целесообразности его дальнейшего пребывания там.

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