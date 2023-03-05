Саакашвили высказал мнение, что нынешние грузинские власти считают, что если его не станет, то они смогут сохранить правление.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили "абсолютно уверен", что его уголовное преследование на родине происходит по распоряжению российского президента Владимира Путина. Такое мнение он высказал в интервью изданию Bild. Он отметил, что в этом Путин сыграл решающую роль.

Напомним, в Грузии Саакашвили отбывает шестилетнее заключение по обвинению в превышении служебных полномочий.

Кроме того, экс-президент заявил, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за масштабной спецоперации России. "Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили - ред.) $2 млрд на предвыборную кампанию", - сказал он, имея в виду, что тогда Иванишвили смог по-быстрому продать свои активы в РФ.

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Бывший президент обвинил Иванишвили в том, что он сдает Грузию Путину и препятствует его возвращению в Украину "на помощь Зеленскому", которого назвал "современным Черчиллем". "Он тихо и молча передает Грузию Путину. Но внимание вокруг меня помешало этому плану", - отметил он.

При этом Саакашвили уточнил, что первые обвинения прозвучали, когда он возглавил Одесскую область и остановил российскую экспансию.

Саакашвили также рассказал и состоянии здоровья. Он отметил, что с октября 2021 года похудел со 120 кг до 60 кг. Кроме того, политик заявил, что при насильственном переводе в Глданскую тюрьму он повредил мозг. "Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, как я до сих пор жив, потому что мой мозг поврежден согласно МРТ. Большинство моих симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами", - пояснил политик.

Саакашвили высказал мнение, что нынешние грузинские власти считают, что если его не станет, то они смогут сохранить власть.

Судьба Саакашвили в Грузии

Саакашвили приехал в Грузию в октябре 2021 года и сразу же был взят под стражу. Нынешние власти страны обвиняют Саакашвили по нескольким статьям, по одной из них он был заочно приговорен к шести годам заключения.

С мая 2022 года Сааккашвли проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в тбилисской частной клинике "Вивамеди", где для него выделена двухкомнатная палата с круглосуточной охраной.

В феврале Саакашвили заявил, что за его возвращением в Грузию могли стоять спецслужбы РФ.

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