У него перелом костей черепа.

В Кракове украинский подросток попал в реанимацию после того, как его жестоко избила группа поляков.

Как сообщает издание yavp.pl, 17-летний парень с друзьями отдыхал на местном водоеме. Его мать рассказала, что к подросткам подошли четверо мужчин и стали требовать сигареты. Однако когда не получили желаемое то начали вести себя агрессивно.

Пострадавший пробовал встать на защиту своих друзей, но завязалась драка. Нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие - мачете. Поляки отрезали один из пальцев парню и сильно ударили по голове.

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Украинец, чтобы спасти свою жизнь, прыгнул в водоем. После этого нападавшие скрылись. Сейчас подросток находится в реанимации. У него перелом костей черепа.

Нападения на украинцев за рубежом

Зимой в Дюссельдорфе (ФРГ) совершили жестокое нападение на баскетболиста Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко. Оба парня погибли.

В апреле россиянин убил украинских военных, которые приехали в эту страну на реабилитацию.

В мае в немецком Дортмунде напали на 15-летнего украинца, который переехал в Германию из-за войны в Украине. Пострадавший парень прошел километр и потерял сознание. Прибывшему врачу скорой медицинской помощи пришлось бороться за его жизнь прямо на улице.

В Чехии на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги на помощь Украине.

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