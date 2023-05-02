Ранее экс-президент РФ отличился полными ненависти комментариями в адрес Польши.

Администрация социальной сети Twitter сняла блокировку с двух твитов экс-президента РФ Дмитрия Медведева, в которых он агрессивно высказывался в адрес Польши и польских граждан.

В конце апреля польские власти вернули в свое распоряжение здание в Варшаве, которым пользовалось российское посольство. Тогда Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте гневный пост, где заявил, что Польша "не должна существовать", а поляков, воюющих в рядах ВСУ, "нужно безжалостно истреблять, как вонючих крыс".

Twitter заблокировал эту публикацию. Тогда Медведев повторил ее в своем русскоязычном аккаунте, но и там получил бан. Однако сегодня обе записи доступны для просмотра, но перед каждой стоит предупреждение:

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"Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса".

Скандал со школой посольства РФ в Варшаве

На прошлой неделе польские власти начали процедуру принудительного изъятия у российского посольства в Варшаве здания, где располагалась школа для детей российских дипломатов. Россиянам дали время до вечера 29 апреля, чтобы освободить помещения.

Разумеется, это событие вызвало бурную и продолжительную истерику у российского МИДа и всей пропагандистской машины. Не обошел своим вниманием это событие и Медведев.

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