Астахов заявляет, что убийство польского посла было бы в рамках международного права.

В Министерстве иностранных дел Польши осудили заявление российского экс-омбудсмена Сергея Астахова, который намекнул на то, что после скандала с послом РФ в Варшаве польский посол должен был "плавать в Москва-реке".

"Министерство иностранных дел Республики Польша осуждает заявление Павла Астахова о допустимости убийства посла Польши. Призываем Россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины.

В передаче на одном из российских каналов Астахов напомнил, как в прошлом году красной краской облили посла России в Польше Сергея Андреева.

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"Год назад... Я ждал, найдут посла Польши плавающим в Москва-реке или не найдут", - "пошутил" Астахов.

Он заявил, что это были бы "ответные действия в ответ на недружественные проявления" в рамках международного права.

Скандал с послом РФ в Варшаве - что известно

9 мая 2022 года посла России в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской, когда он собирался возложить цветы на кладбище советских солдат. Тогда ему пришлось покинуть кладбище в сопровождении полиции.

Впоследствии сообщалось, что украинская журналистка Ирина Земляная, которая облила краской посла, получала множество угроз от россиян.

Кстати, дипломаты РФ страдают не только в Польше - в прошлом году в Германии забросали здание посольства РФ бутылками с красной краской, а также "осквернили" советский памятник в одном из городов.