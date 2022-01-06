Бийсултан Хамзаев указал, что президент Казахстана Токаев говорит на русском языке.

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заговорил о воссоединении Казахстана с РФ. Заявление прозвучало на фоне кровавых протестов в стране и вводе военных ОДКБ.

Об этом Хамзаев сообщил на своей странице в Facebook.

Политик выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".

"Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией", – говорится в сообщении.

Читайте также"Миротворцы" ОДКБ как инструмент для воплощения мечты Владимира ПутинаКроме того, Хамзаев указал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорит на русском языке, а это в свою очередь может быть подтверждением "русской земли".

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

Читайте такжеПосол Казахстана о ситуации в стране: в течение трех дней ситуация будет под контролем6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. По словам посла Казахстана в Киеве посол Дархана Калетаева, число военных ОДКБ не превысит 3 тысяч человек.

В то же время власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января

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