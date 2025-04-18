Госсекретарь США хотел подчеркнуть, что Трамп "не имеет безграничного терпения", пишет издание.

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о вероятном прекращении усилий Соединенных Штатов по окончанию войны в Украине отражает позицию президента Дональда Трампа. Об этом CNN рассказал американский чиновник.

Издание напомнило, что Рубио перед вылетом из Парижа, где провел переговоры с европейскими и украинскими представителями, заявил, что "нужно двигаться дальше", если войну в Украине закончить невозможно.

По словам неназванного чиновника, когда Рубио об этом говорил, он имел в виду, "что США отходят от переговоров, и что следующие несколько дней будут важными для того, чтобы понять, куда дальше идут дела", пишет издание.

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Также источник рассказал, что Рубио "доносил взгляды президента", мол, Трамп "не имеет безграничного терпения, чтобы люди становились в позу и играли в игры".

Чиновник сообщил, что если прогресса в переговорах не будет, администрация США "должна будет принять важные политические решения". Он напомнил, что Трамп пригрозил России вторичными санкциями и пошлинами, а также заявлял, что США "не будут продолжать финансировать Украину бесконечно" и что "Европа должна активизироваться".

Переговоры о мире в Украине: важное

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от России относительно предложения о прекращении огня в Украине уже на этой неделе. "Мы услышим от них ответ на этой неделе. Очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы это остановилось. Мы хотим, чтобы смерти и убийства остановились", - заявил американский президент.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сказал, что сейчас Штаты оптимистично настроены на возможность прекращения войны РФ против Украины. "Мы считаем, что даже за последние 24 часа у нас есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить. Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их упреждать, но мы настроены оптимистично", - высказался он.

Также стало известно, что США предложили Москве ослабление санкций. По данным Bloomberg, в соглашении говорится, что война будет заморожена, а оккупированные украинские территории останутся под контролем РФ. Стремление Украины присоединиться к НАТО также не будет обсуждаться.

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