Согласно предложенным условиям, оккупированные украинские территории останутся под контролем РФ.

Предложения США по мирному соглашению между Россией и Украиной, представленные в Париже, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам издания, в соответствии с предложенными условиями, война замораживается, а оккупированные украинские территории останутся под контролем РФ. Стремление Украины присоединиться к НАТО также не будет обсуждаться.

Один из чиновников сказал, что этот план не будет означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Он также уточнил, что его "необходимо дополнительно обсудить с Киевом".

Видео дня

В то же время, отметило издание, пока Россия контролирует большую территорию Украины, снятие санкций "может оказаться проблематичным для нескольких союзников Киева", ведь отмена ограничений ЕС требует поддержки всех государств-членов.

Переговоры об окончании войны: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что Штатам уже надоело заниматься войной в Украине. По его словам, это важно, но, кроме этого, есть и другие вопросы. "Происходит очень много других очень важных вещей, которые заслуживают такого же внимания, если не большего", - высказал мнение госсекретарь.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Венс во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сказал, что в настоящее время Соединенные Штаты оптимистично настроены на возможность прекращения войны Российской Федерации против Украины. "Мы считаем, что даже за последние 24 часа у нас есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить. Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их предупреждать, но мы настроены оптимистично", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от России по поводу предложения о прекращении огня в Украине уже на этой неделе. "Мы услышим от них ответ на этой неделе. Очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы это остановилось. Мы хотим, чтобы смерти и убийства остановились", – заявил американский президент.

Вас также могут заинтересовать новости: