В США назвали инцидент "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

Действия пилота российского истребителя в небе над Сирией поставили под угрозу жизни четырех членов экипажа американского самолета-разведчика, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников США.

По словам собеседников агентства, 16 июля российский истребитель Су-35 пролетел очень близко к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Насколько близко подлетел российский истребитель, чиновники не уточнили.

Перехват российского пилота помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом, утверждают источники. Они назвали инцидент "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

Видео дня

Associated Press отмечает, что в последние недели российские истребители не раз преследовали американские беспилотники MQ-9 Reapers, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев.

Провокации российских пилотов - детали

Российские пилоты в Сирии устраивают воздушные провокации в отношении американских пилотов, пытаясь устроить международный инцидент. Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.

Россия заявила, что ее самолеты перехватили два самолета ВВС США в Балтийском море. В российском Министерстве обороны заявили, что их средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря обнаружили приближающиеся к границе РФ две воздушные цели.

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