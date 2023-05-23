В Пентагоне назвали инцидент безопасным взаимодействием.

Россия заявила, что ее самолеты перехватили два самолета ВВС США в Балтийском море.

В российском Министерстве обороны заявили, что сегодня их средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря обнаружили приближающиеся к границе РФ две воздушные цели.

"Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе", - говорится в сообщении.

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В Пентагоне подтвердили "взаимодействие" между бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами, пишет CNN. "Я так понимаю, что это было безопасное и профессиональное взаимодействие с российскими самолетами. Так что нечего сообщить на этом фронте", - сказал генерал Пэт Райдер журналистам.

Сбитие БПЛА в Черном море

Как сообщал УНИАН, в марте США заявили о сбитии их беспилотника MQ-9 Reaper российским истребителем Су-27.

В России отрицали это, назвав американскую разведывательную миссию провокацией.

Позже Штаты опубликовали видео столкновения российского истребителя с беспилотником MQ-9. На нем можно увидеть, что перед этим самолет сбрасывал на БПЛА топливо.

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