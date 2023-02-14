Сегодня власти Молдовы сообщили, что временно закрывают полеты над своей территорией.

В Управлении гражданской авиации Молдовы (ААС) заявили, что государство закрыло свое авиапространство из-за неопознанного летательного аппарата, который зафиксировали в небе страны.

Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной комиссии, которую созвали сегодня днем на фоне сообщений о полете неизвестного дрона в небе Молдовы, как говорится на сайте AAC.

"После заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством было выпущено NOTAM о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова в 11.24 14 февраля с целью обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. В 14.47 воздушное пространство вновь открыто", - сказано в сообщении.

Закрытие авиапространства Молдовы

Сегодня власти Молдовы сообщили, что временно закрывают полеты над своей территорией до 16:00.

Тогда СМИ сообщили, что причиной такого решения со стороны Кишенева стал неизвестный разведывательный дрон, который пересек границу со стороны Украины и непризнанного Приднестровья.

Позже данные о закрытие авиапространства подтвердили в AirMoldova, уведомив об изменении расписания рейсов.

Уже после 15:00 СМИ стало известно, что Орган гражданской авиации Молдовы вновь открыл воздушное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: