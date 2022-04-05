Зеленский отметил, что ему известно, кто из олигархов, депутатов и экс-депутатов, прихватив деньги, бежал за границу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что отечественные олигархи за время войны вели себя по-разному, а выводы по этому поведению он будет делать тогда, когда Украина победит.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

"Они вели себя по-разному. Выводы будем делать, когда победим. Абсолютно по-разному. Как и положительно некоторые, некоторые неожиданно стали героями, а кто-то перестал быть крепким человеком", - сказал Зеленский.

Он добавил, что очень позитивно в целом относится к бизнесу, показавшему себя с лучшей стороны.

"Я отношусь позитивно к украинскому бизнесу, потому что много среднего бизнеса на уровне волонтерства, желания отдать не что-нибудь, а отдать все, отдавали людям без очередей, завозили к себе в магазины, просто их открывали. Потому что в первые дни, когда у нас была война, по поводу оружия, как мы его давали, мы прекрасно знаем, для нас было очень важно, чтобы все государство, все защищали… Так же было с продуктами питания, было много контактов, они согласились, что действительно могут себе позволить открывать те или иныеместа, давать людям, и пусть они накапливают, потому что понимали, что будут блокады. Таким людям я благодарен, какой бы бизнес они ни представляли - малый, средний, большой - они молодцы", - сказал президент.

Однако он добавил, что отдельные политики и представители бизнеса повели себя недостойно.

"Есть люди, которые выезжали с деньгами, и много людей таких было. Неприятно, что среди таких людей были люди, которые были депутатами Верховной Рады или их родственники, выезжали с деньгами. Это самая неприятная часть. Мы знаем, кто выезжал, понимаем. Есть предприниматели, которые прятались за той или иной деятельностью, вроде бы деятельностью ради Украины, ехали за границу, несмотря на свой возраст", - сказал Зеленский.

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