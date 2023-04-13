76% иностранных самолетов, эксплуатируемых российскими перевозчиками, к 2033 году будут разобраны на запчасти.

В начале 2023 года в России насчитывалось 736 авиалайнеров, однако их число к 2026 году сократится вдвое.

Как сообщается в отчете консалтинговой компании Oliver Wyman о перспективах развития мировой авиаотрасли, к 2033 году спад будет немного скомпенсирован, и составит 25%, до 554 единиц. Потому что Россия начнет замещать западные суда самолетами собственного производства, но это станет возможно только во второй половине десятилетия.

По оценке Oliver Wyman, 76% иностранных самолетов, эксплуатируемых российскими перевозчиками, к этому же 2033 году, будут разобраны на запчасти.

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Проблема с гражданской авиацией в РФ - детали

Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России.

7 апреля 2023 года стало известно о том, что в российских аэропортах начались проблемы со спецтехникой. Аэропорты агрессора не могут зарегистрировать и использовать низкопольные автобусы, пассажирские трапы и другую спецтехнику.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.