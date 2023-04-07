Аэропорты агрессора не могут зарегистрировать и использовать противообледенительные машины, низкопольные автобусы, пассажирские трапы и другую спецтехнику.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, аэропорты агрессора заявили о невозможности зарегистрировать и использовать спецтехнику.

Как сообщает "Коммерсант" аэропорты агрессора не могут зарегистрировать и использовать противообледенительные машины, низкопольные автобусы, пассажирские трапы, что "ставит под угрозу нормальное функционирование".

Как говорится в материале, ситуация рискует стать критической, так как есть вероятность, что из-за нехватки спецтехники, ее будут использовать нелегально.

Видео дня

"Регистрации подлежат также тягачи для буксировки самолетов, амбулифты для маломобильных пассажиров и потому "дешевле сразу закрыть аэропорт", чем платить штраф за каждый выезд", - говорится в материале.

С 2015 года в РФ на спецтехнику должен оформляться паспорт самоходной машины, который позволяет поставить ее на учет в структурах Гостехнадзора и оформить госномера. Без этого документа использовать спецтехнику запрещено.

Война в Украине и российская авиация

В марте 2022 Boeing заявил о том, что прекращает поддержку российских авиакомпаний.

15 марта 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

2 апреля 2023 года сообщалось о том, что российской авиакомпании выставят счет за "забытый" на год в Канаде самолет. Российский авиалайнер Ан-124 Руслан с триколором на хвосте стоит в Канаде уже 13 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: