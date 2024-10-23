По словам премьер-министра Британии, из-за действий россиян могут пострадать жители Африки, Азии и Ближнего Востока.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усиление атак россиян на черноморские порты задерживает поступление зерна на глобальный Юг, что ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность. Об этом сообщает Reuters.

"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на ставку глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться", - говорится в заявлении Стармера.

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Как выяснила британская разведка, с 5 по 14 октября россияне поразили по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море. Российские удары привели к задержанию отбытия судна, перевозящего масло для Палестины в рамках Всемирной продовольственной программы. Также среди прочего было задержано судно, которое перевозит зерно для Египта.

РФ атакует черноморские порты - последние новости

Напомним, 14 октября россияне нанесли удар по Одесскому морскому торговому порту - одному из крупнейших морских портов Украины и одному из крупнейших портов в бассейне Черного моря. В результате были повреждены гражданские суда иностранных государств.

Как отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, атака не стала неожиданностью, ведь РФ наносила такие удары даже тогда, когда действовала так называемая "зерновая сделка".

В то же время представитель ВМС считает, что Москва бьет в первую очередь по инфраструктуре, а не по судам, поскольку последнее может поссорить ее с Китаем, который выступает в роли стратегического союзника Путина.

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