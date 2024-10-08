Из-за российских атак предприятия решили хранить свою продукцию в глубине территории страны, чтобы уменьшить риски.

Россия возобновила удары по гражданским судам в Одесской области. За последние дни было поражено два гражданских судна.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные от руководства Одесской области, что с июля 2023 года морские и речные порты Одесской области подверглись около 200 ударов. Для нацеливания на порты Россия в основном использует баллистические ракеты, которые могут "прилететь" в течение нескольких минут после запуска, что затрудняет их перехват.

Руководство Одесского морского порта сообщило FT, что из-за российских атак предприятия решили хранить свою продукцию в глубине территории страны, чтобы уменьшить риски. Отмечается, что хотя порт и был поврежден, понадобится "ядерное оружие, чтобы разрушить целый порт".

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Атаки по гражданским судам: что говорят чиновники

По словам киевских чиновников, Россия атаковала 21 грузовое судно после того, как вышла из соглашения об экспорте зерна, заключенного при посредничестве ООН. После этого Украина начала вывозить товары из своих портов под прикрытием систем береговой противовоздушной обороны. Глава Минвосстановления Украины Алексей Кулеба заявил, что эти атаки были попыткой "сорвать успешную работу" экспортного коридора.

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, еженедельный экспорт зерна вырос на 56% до 11,2 млн тонн в сентябре этого года, по сравнению с 7,2 млн тонн в октябре прошлого года. По словам Кулебы, за прошлый год Украина экспортировала 70 млн. тонн зерна, используя 2 500 судов. Целью российских атак может быть "только усиление нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия", считает министр.

Между тем британская компания по морской разведке Ambrey посоветовала судоходным группам "проводить всестороннюю динамическую оценку угроз во время рейса", а членам экипажа – оставаться на своих судах во время атак.

Примечательно, что Министерство обороны России еще не прокомментировало атаку по Украине, совершенную в понедельник. При этом пораженное в воскресенье грузовое судно в РФ назвали "украинским военным кораблем". Никаких доказательств этого утверждения россияне, как и всегда, не предоставили.

Удары РФ по гражданским судам

В понедельник, 7 октября, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" россиян было повреждено грузовое судно "Оптима", зарегистрированное в Палау.

В результате атаки оккупантов погиб один украинец, еще пятеро иностранных членов экипажа получили ранения. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 6 октября, было повреждено грузовое судно Paresa под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное зерном и кукурузой. Оно должно было идти в Италию.

Известно, что российская баллистическая ракета попала прямо в трюм иностранного судна. Экипаж балкера – 15 граждан Египта и Сирии. Иностранные моряки не пострадали.

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