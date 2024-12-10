Некоторые суда еще возвращались, но по состоянию на сейчас пришвартованных военных кораблей нет.

Российские военные корабли исчезли с ее базы в Сирии через день после того, как силы повстанцев сбросили из страны многолетнего диктатора Башара Асада. Об этом свидетельствуют новые спутниковые изображения, полученные Business Insider.

Исчезновение судов с военно-морской базы в Тартусе может стать сигналом ослабления российского влияния в регионе. Этот объект был единственной военно-морской базой Москвы за пределами постсоветского пространства. Она обеспечивает доступ к теплому порту на Средиземном море и служит ключевым пунктом для проекции силы в регионе. Вместе с авиабазой в Хмеймиме эти объекты стали основой военной кампании Москвы в Сирии.

Во время гражданской войны Россия поддерживала Асада военными операциями, а также помощью Ирану и "Хезболле". Однако после бегства Асада в Москву повстанцы, возглавляемые "Хаят Тахрир аш-Шам", взяли под контроль Дамаск и соседние территории, оставив Россию без ее главного союзника в регионе.

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Бегство военного флота

Снимки от Planet Labs PBC и BlackSky демонстрируют, что российские корабли, включая фрегаты, подводную лодку и нефтяники, покинули порт Тартус вскоре после падения режима Асада. Хотя часть флота возвращалась на несколько дней, суда снова исчезали из порта, что может свидетельствовать о постепенной эвакуации.

Украинская военная разведка сообщает, что Россия также перебрасывает оружие с авиабазы Хмеймим. Это подтверждает предположение, что Кремль стремится обезопасить свои стратегические активы на фоне неопределенности относительно новой сирийской власти.

Уход российских сил может быть обусловлен несколькими факторами:

1. Ослабление российской армии. Война в Украине истощила ресурсы Москвы, усложнив поддержку ее внешних авантюр.

2. Потеря союзников. Падение Асада, а также ослабление Ирана и "Хезболлы" из-за их конфликтов против Израиля, лишили Россию опоры в регионе.

3. Подготовка к новым угрозам. Повстанцы могут представлять угрозу для российских баз, особенно если новое сирийское правительство займет анти-российскую позицию.

Издание отмечает, что потеря баз в Тартусе и Хмеймиме нанесет серьезный удар по способности России действовать на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Это также может подорвать ее глобальное влияние и лишить важного символа геополитического веса.

Ситуация вокруг российских баз остается неопределенной. Если новое сирийское правительство решит сократить военное присутствие Кремля, это может закрыть для России важный доступ к региону. В то же время для западных союзников это открывает возможности усилить свое влияние на Ближнем Востоке, в частности через новые альянсы с повстанцами.

Россия выводит силы из Сирии

Как сообщал УНИАН, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко считает, что ситуация в Сирии заставила Россию экстренно выводить военный континтент с баз на территории страны. Эти силы могут оказаться на фронте в Украине, но значительно не повлияют на общую ситуацию.

Российские захватчики перебросят самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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