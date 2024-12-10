Путину может не понравиться решение об окончании войны в Украине, но это будет логичным шагом.

Договор о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для кремлевского диктатора Владимира Путина "горькой пилюлей", но это будет для него самым разумным шагом, считают эксперты. Этот шаг может обеспечить "независимость России" и возобновление отношений с Западом.

Особенно на фоне побега Башара Асада из Сирии в Москву со всей семьей, пишет New York Post. "Кровавое правление" его семьи в Сирии закончилось спустя 53 года. СМИ пишет, что это огромная потеря как для иранского режима, так и для Путина - главных "спонсоров" режима Асада.

Избранный президент Дональд Трамп извлек один умный урок: проигрыш в Сирии является еще одной причиной для кремлевского лидера отступить в Украине, поскольку это явный признак того, что его имперские амбиции превышают его возможности, несмотря на его союз с Ираном и Китаем.

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Сообщается, что Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец путинской войне в Украине, но также и то, что он не собирается просто бросить Киев. Это шанс для Путина выйти из тени, возобновить взаимодействие с Западом и избавиться от своей нынешней унизительной зависимости от Пекина.

"Зачем рисковать, оставаясь пешкой Пекина, когда экономика Китая и так находится в плачевном состоянии, а Трамп еще и настраивается на торговую расплату?", - говорится в материале.

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Ранее УНИАН сообщал, что падение режима Асада может нанести удар по стремлению Путина быть влиятельным игроком на Ближнем Востоке. В частности, это демонстрирует то, что Россия слишком слаба сейчас.

Кроме того, Россия не сможет переломить ситуацию в Украине после того, как у нее освободилась авиация, которая до этого находилась в Сирии.

"Количества самолетов недостаточно для того, чтобы сделать какой-то переломный момент. И опять же, давайте вернемся к тому, что россияне не овладели украинским небом за счет того, что наши военные активно работают даже благодаря тем же ПЗРК", - убежден эксперт.

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