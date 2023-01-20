Саломе Зурабишвили раскритиковала идею возобновления авиаперелетов между Грузией и РФ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила резко против восстановления прямого авиасообщения с Россией и потребовала ужесточить условия пребывания россиян в стране. Ее заявление распространила президентская пресс-служба.

"Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, то есть как будто она служит облегчению проблем проживающих в России грузин", – заявила Зурабишвили.

По ее словам, для грузинского общества и для нее самой является "как минимум непонятной" позиция действующего грузинского правительства по вопросу российского вторжения в Украину.

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Также Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока российских граждан" в Грузию, чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин.

"Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны – об обходе санкций (против РФ – ред.) через Грузию!" – заявила президент.

Война в Украине – позиция Грузии

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не присоединится к западным санкциям против России. Впоследствии эта позиция была неоднократно подтверждена.

Также грузинский премьер исключил возможность открытия "второго фронта" против России в Абхазии и Южной Осетии.

Грузия также отказалась поставлять Украине оружие для защиты от российского вторжения, однако поставила небольшое количество гуманитарной помощи.

По данным украинской разведки, Грузия помогает России обходить западные санкции.

После начала мобилизации в России десятки тысяч россиян бежали в Грузию.

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