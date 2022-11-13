По данным грузинского президента, в стране также находятся около 30 тыс. украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

После объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября, в Грузию въехали около 700 тыс. российских граждан.

Такую цифру назвала презиент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Radio France. В частности, Зурабишвили отметила, что около 100 тыс. россиян остались в Грузии, а 600 тыс. могли уехать в другие страны. В Грузии также находятся около 30 тыс. украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

"Время от времени происходят словесные перепалки, но, в общем, россияне, которые приехали в Грузию и остались - это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными", - прокомментировала она.

Мобилизация в РФ

Владимир Путин 21 сентября объявил о том, что в России началась частичная мобилизация. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но не раз сообщалось, что повестки получали люди, далекие от военного дела.

Сразу после объявления мобилизации из РФ начали массово выезжать мужчины. Самыми популярными на Украине были Армения, Грузия, Монголия и Турция.

В российском Минобороны утверждали, что мобилизовать должны около 300 тыс. резервистов. 4 ноября Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. россиян, и из них 49 тыс. уже воюют в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: