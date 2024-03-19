Нарышкин угрожает, что военные станут приоритетной целью для российских ударов.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы уже готовит контингент для отправки в Украину.

В комментарии пропагандистскому ТАСС он сказал, что первая группа будет состоять из около 2 тысяч военнослужащих. "Французское воинское подразделение в Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил", - заявил глава СВР.

При это Нарышкин говорит, что армия Франции, которая не воюет в Украине, уже якобы понесла крупнейшие со времен войны в Алжире потери. Министерство Вооруженных сил Франции отреагировало на слова Нарышкина в микроблоге X (ранее Twitter).

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"Информация, переданная Сергеем Нарышкиным, директором российской внешней разведки, является частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой Россией. Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы избежать любых манипуляций такого рода".

Войска НАТО в Украине:

Как известно, российская пропаганда неоднократно утверждала о том, что у Украины якобы не осталось военнослужащих, поэтому российские захватчики воюют с "иностранными наемниками" и "войсками НАТО".

Однако на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину в будущем, в России отреагировали угрозами.

Так, кремлевский правитель Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят в Украину своих военных.

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