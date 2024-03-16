Глава Франции имеет широчайшие полномочия как у главнокомандующего, подчеркнул аналитик.

Смелые заявления президента Франции Эммануэля Макрона должны поспособствовать поиску общих точек сотрудничества в Европе, включая консенсус по поставкам в Украину немецких дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, с чем связаны разногласия между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я думаю, что это в целом здоровая конкуренция между ведущими европейскими странами именно континентальной Европы. То есть, Германия - самая богатая страна, и Франция - самая мощная именно в военном плане", - сказал Кузан.

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По его мнению, последние смелые заявления Макрона вызывают надежду, что теперь есть страна с претензией на лидерство именно в противостоянии РФ.

"Макрон все больше ведет себя как французский де Голль (французский государственный, военный и политический деятель Шарль де Голль, - Ред.), который призывает отправить войска в Украину, закрыть Одессу (дополнительными средствами ПВО, - УНИАН), и, кроме того, не боится угроз Путина. На ядерный шантаж отвечает, что фактически, не стоит угрожать. У Франции также есть ядерное оружие, и они могут им воспользоваться", - добавил Кузан.

Эксперт отметил, что у президента Франции есть широкие полномочия как у главнокомандующего, и он не нуждается в сложной бюрократической процедуре одобрения военных решений, как это надо делать канцлеру или президенту Германии.

Кузан считает заявления Макрона взвешенной политикой. Наконец президент Франции начал говорить резче. То есть, его риторика вообще изменилась. Если с начала войны в 2022 году наоборот была примирительная риторика... Но сейчас эта риторика меняется", - сказал Кузан.

В то же время, по его словам, со стороны Украины делается все возможное, чтобы Франция больше включалась в украинскую совместную борьбу против России. Также у него спросили, не пошатнется ли единство Европы из-за того, что не все страны поддерживают видение Макрона о не исключении возможности отправки войск в Украину в будущем, и не уменьшится ли помощь Украине.

"Ни в коем случае. Я думаю, что наоборот вот эта здоровая конкуренция между ведущими европейскими лидерами гарантирует то, что будут искать точки для сотрудничества как раз в разных сферах, и я уверен, что дойдем мы и до поставки дальнобойных немецких ракет Taurus", - убежден Кузан.

Также у него спросили, на каком основании юридически одна из стран-членов НАТО может отправить войска в Украину. "Только добрая воля двух сторон. Все. То есть, формальная страна-член НАТО не действует от имени Североатлантического блока, а действует якобы самостоятельно. Таким образом, заключается двустороннее сотрудничество Киева и скажем Парижа. Тогда не нужно согласование международных институтов", - сказал Кузан.

Вместе с тем, у него спросили, какие могут быть войска, которые Франция может отправить в Украину, если Макрон решится на такой шаг.

"Очень разные. Очень хорошо, что на сегодня мы готовы принимать разного вида войска. То есть, начиная от спецназовцев и заканчивая инженерными подразделениями по обслуживанию определенной техники. Абсолютно все виды войск. Мы нуждаемся и для защиты границы, и для усиления системы ПВО. В целом в тылу находится очень много объектов, которые нуждаются в военных специалистах. Если французы отправят именно таких специалистов, это будет означать, что наши солдаты будут больше высвобождены для участия в других приоритетных участках", - сказал Кузан.

Он добавил, что в Украину могут отправить с войсками и технику и оружие, что должно усилить ту область Украины, где он будет находиться.

Война в Украине в центре внимания - что говорил Эммануэль Макрон

Как сообщал УНИАН, французская газета Le Monde пишет, что власти Франции задумываются об отправке войск в Украину по крайней мере с лета 2023 года. Макрон публично заявил, что хочет на официальном уровне консенсуса нет, он не исключает отправку войск в Украину в будущем.

Напомним, 26 февраля французский лидер впервые публично допустил возможность отправки западных войск на украинскую территорию. После его слов власти США и большинства европейских государств заверили, что не имеют планов перебрасывать силы в Украину.

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