КНР хочет продвигать мир, однако и в дальнейшем является партнером РФ.

Китай продолжает поддерживать Россию на международной арене. Однако, как заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, Пекин хочет усидеть на двух стульях одновременно.

"Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и в то же время он продолжает поддерживать Россию различными способами – риторически доказывая свои аргументы в международных институтах, продвигая российскую пропаганду. И, как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность предоставления России летальной помощи"" - передает слова Энтони Блинкена Euronews.

В частности Китай может влиять на действия России. Москва входит во все большую зависимость от Пекина. КНР постепенно становится более мощным членом партнерства с РФ.

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"Я не хочу преувеличивать это, но у них есть некоторые рычаги влияния. Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношении России, и рычаги влияния, чтобы она двигалась к справедливому и крепкому миру", - добавляет Блинкен.

В то же время госсекретарь США отметил, что у мирном плане Китая есть достаточно адекватные пункты, которые поддерживают западные страны. Однако если Пекин хочет мира, то он должен придерживаться всех догм, а не выбирать полезные для КНР.

"Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что многие из нас говорили в течение длительного времени. Но прежде всего следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины", - отметил американский чиновник.

Позиция Китая относительно войны в Украине: актуальное

В начале апреля Китай проголосовал против продления следственной комиссии ООН, которая работает над выявлениями преступлений России в Украине. Однако это не дало результата: резолюцию поддержали большинством.

В Германии заявили, что Китай считает Украину собственностью России. В этом случае они пользуются примером Тайваня, который считают своей исконной территорией.

В то же время президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности продолжить участие Пекина в мирном урегулировании войны в Украине. КНР будет отталкиваться от собственных интересов.

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