КНР призывает стороны быть спокойными и рациональными и совместно создавать условия для мирных переговоров.

Китай продолжит играть положительную роль в содействии мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом сказано в пресс-релизе МИД КНР по итогам встречи лидера Китая Си Цзиньпиня с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отмечается, что лидеры трех стран обменялись мнениями по украинскому кризису.

Видео дня

Фон дер Ляйен и Макрон заявили, что ценят усилия Китая по содействию политическому урегулированию и надеются, что Китай будет играть более важную роль. Они также заявили, что готовы работать с Китаем, чтобы найти способ способствовать проведению мирных переговоров.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай самостоятельно определяет свою позицию, исходя из сути вопросов.

"Позиция Китая по Украине сводится к поддержке мирных переговоров. Китай призывает стороны быть спокойными и рациональными и совместно создавать условия для мирных переговоров. Неотложной задачей является обеспечение прекращения огня и противодействие действиям, которые еще больше разжигают или осложняют ситуацию", сказано в пресс-релизе.

Подчеркивается, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть позитивную роль в содействии мирным переговорам.

"Китай поддерживает усилия ЕС по предложению подходов и планов политического урегулирования украинского кризиса, а также по созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности, которая служит фундаментальным и долгосрочным интересам ЕС", - подчеркнули в МИД КНР.

Позиция Китая в войне против Украины - детали

20-22 марта Си Цзиньпин посетил Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

24 февраля на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В пресс - релизе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина-жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и предотвращали углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Руководитель Китая Си Цзиньпин не изменил свою позицию относительно российского вторжения в Украину даже после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.