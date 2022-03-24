В Альянсе заявили, что обвинения России в отношении химического оружия в адрес Украины являются ложными.

В Организации Североатлантического договора считают, что Россия создает повод для применения химического оружия, обвиняя Украину и других в таких намерениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал на брифинге после чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Мы обеспокоены, частично, поскольку мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать своего рода повод с обвинением Украины, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО в подготовке к использованию химического и биологического оружия. И мы видели раньше, что этот способ обвинения других является на самом деле способом создать повод для того, чтобы предпринять аналогичные действия самим", - считает Столтенберг.

По его словам, обвинения против Украины и стран-членов Альянса являются абсолютно ложными.

"Любое использование химического оружия полностью изменит характер конфликта. Это будет вопиющим нарушением международного права и это будет иметь всесторонние последствия, и непременно, будет чрезвычайно опасным. Это повлияет на людей в Украине, а также существует риск, что это окажет прямое влияние на людей, которые живут в странах НАТО, потому что мы можем видеть загрязнение, распространение химических веществ или биологического оружия в наши страны", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что Россия ранее применяла химические вещества против собственной оппозиции, в том числе в странах-членах Альянса в Солсбери.

Кроме того, он сказал, что Россия поддерживала режим Башара аль-Асада в Сирии, когда химическое оружие применялось против сирийцев.

Как писал УНИАН, за день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящен обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.

В СНБО уже рассказали, что делать в случае химической атаки.